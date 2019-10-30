Националистам удалось добиться разрешения на "Русский марш" в Москве

Со второй попытки московские националисты, традиционно проводящие "Русский марш" в День народного единства 4 ноября, получили разрешение от мэрии на проведение своей акции в спальном районе Люблино.

В этом году на мероприятии будет, в частности, педалироваться тема сопротивления Китаю, который, по мнению организаторов, регулярно покушается на сибирские территории.

"Против замещающей миграции, против режима, при котором русские вымирают! Мы вернём себе Россию! Мы вернём себе свободу!", - также заявляют предводители демонстрации.

Отмечается, что "костяк" составят националисты как левых, так и правых политических взглядов.

"День Национального Единства без русских был бы полным абсурдом даже во времена режима Путина", - считают организаторы.

Ранее публицист Дмитрий Быков счел показательным первый в новейшей истории запрет на проведение "Русского марша". Он предрекал стычки с полицией в ходе несанкционированного мероприятия, однако его прогнозу в полной мере точно не суждено сбыться.