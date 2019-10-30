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17:59

Единороссы хотят сместить Швеца с поста главы МО №72

фото ЗакС политика Единороссы хотят сместить Швеца с поста главы МО №72

В совете депутатов МО №72 (Фрунзенский район) развился конфликт между избранным главой Павлом Швецом и единороссом Игорем Артемьевым, который пытается оспорить лидерство оппонента в муниципалитете. По мнению последнего, "пилотное" заседание, на котором Швеца избрали главой, прошло с нарушением регламента. На основании своего мнения он составил исковое заявление, о чем сообщают "Новости Купчино".

Артемьев утверждает, что только ИКМО могло назначить дату и время первого заседания. Между тем, депутаты от Партии роста, взявшие большинство мандатов в совете, с предложенной ИКМО датой 1 октября не согласились и собрались неделей раньше. Несмотря на то, что 25 сентября на первое заседание единороссы были приглашены, никто из них не явился.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:23    
Артемьев всегда был "деревом". Законов не читает, потому что "много букв".

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