Власти Москвы готовы потратить на двухгодичную уборку снега 2,3 млрд рублей

В следующие два года власти столицы собираются вложить в уборку снега не менее 2,36 млрд рублей: соответствующую информацию обнаружило издание "МБХ медиа" на портале госзакупок.

Контракт обретет легитимную силу начиная с 1 января 2020 года и продлится вплоть до 31 декабря 2021 года. Ожидается, что за указанный период подрядчик вывезет порядка 33 млн кубометров снега.

Компания-победитель будет обязана вывозить осадки на стационарные снегосплавные пункты и мобильные снеготаялки в пределах Москвы. Услуги должны быть оказаны в круглосуточном режиме.

Следует отметить, что уборка снега в период с 1 января 2018 по конец 2019 года обошлась столице в 2,44 млрд рублей.