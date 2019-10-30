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18:17

Власти Москвы готовы потратить на двухгодичную уборку снега 2,3 млрд рублей

фото ЗакС политика Власти Москвы готовы потратить на двухгодичную уборку снега 2,3 млрд рублей

В следующие два года власти столицы собираются вложить в уборку снега не менее 2,36 млрд рублей: соответствующую информацию обнаружило издание "МБХ медиа" на портале госзакупок.

Контракт обретет легитимную силу начиная с 1 января 2020 года и продлится вплоть до 31 декабря  2021 года. Ожидается, что за указанный период подрядчик вывезет порядка 33 млн кубометров снега.

Компания-победитель будет обязана вывозить осадки на стационарные снегосплавные пункты и мобильные снеготаялки в пределах Москвы. Услуги должны быть оказаны в круглосуточном режиме.

Следует отметить, что уборка снега в период с 1 января 2018 по конец 2019 года обошлась столице в 2,44 млрд рублей.

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