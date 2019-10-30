Петербургскому парламенту понадобились 20 маленьких холодильников

Законодательное собрание Петербурга желает приобрести 20 однокамерных белых холодильников. Соответствующее извещение о запросе котировок было опубликовано на сайте госзакупок 30 октября.

На бытовую технику городской парламент готов потратить 231 тысячу рублей. Один холодильник оценивается в техзадании примерно в 11 тысяч рублей. Требуются белые холодильники с одной дверцей, небольшой морозильной камерой и весом в 30 кг.

Весной 2019 года Законодательное собрание уже приобрело 11 маленьких холодильников. Тогда покупка обошлась городскому бюджету в 127 тысяч рублей.