Зюганов готов показать Путину проект реформы избирательной системы

Десятилетиями не выигрывавшие выборов федерального уровня, коммунисты подготовили проект реформы избирательной системы в России. Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире государственного телеканала "Россия 24" заявил о стремлении представить его президенту Владимиру Путину. По его мнению, избирательная система нуждается в срочном "апгрейде".

"В Думе несколько фракций, давайте создадим условия, чтобы они нормально вели диалог, у нас есть возможность отрегулировать работу избирательных комиссий: если от "Единой России" председатель, то три зама от партий, представленных в парламенте", - гласит одно из его предложений.

Зюганов заочно припомнил Путину его принципиальное согласие, данное в сентябре, на то, чтобы встретиться ради обсуждения потенциальной реформы.