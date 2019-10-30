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18:39

Зюганов готов показать Путину проект реформы избирательной системы

фото ЗакС политика Зюганов готов показать Путину проект реформы избирательной системы

Десятилетиями не выигрывавшие выборов федерального уровня, коммунисты подготовили проект реформы избирательной системы в России. Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире государственного телеканала "Россия 24" заявил о стремлении представить его президенту Владимиру Путину. По его мнению, избирательная система нуждается в срочном "апгрейде".

"В Думе несколько фракций, давайте создадим условия, чтобы они нормально вели диалог, у нас есть возможность отрегулировать работу избирательных комиссий: если от "Единой России" председатель, то три зама от партий, представленных в парламенте", - гласит одно из его предложений.

Зюганов заочно припомнил Путину его принципиальное согласие, данное в сентябре, на то, чтобы встретиться ради обсуждения потенциальной реформы.

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20:17    
все "три фракции" вместе со скоморохом-коммунякой, зюгановым надо прихлопнуть, вместе с думой - просто прекратить ее работу. в путинской россии все институты - потемкинская деревня... этот кирзовый спог, зюганов с его замшелыми коммуняцкими идеями и политической хитрожопостью уже давно не является представителем здравой общественности и голосуют за него неадекватные люди... как и за жирика и прочих политических клоунов. в россии нет партий которые представляют общественные интересы, а есть политпроститутки, ищущие своих выгод...

18:55    
Зюганов так уверен, что партий в парламенте всегда будет четыре? Не две, не три, не пять и не шесть? И как, тогда, с количеством замов? А если не будет ни у кого большинства в парламенте в 2022 году? Опять законы о выборах переписывать?

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