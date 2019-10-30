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18:47

Россияне считают "достойным" весьма "скромный" размер пенсии

фото ЗакС политика Россияне считают "достойным" весьма "скромный" размер пенсии

Жители России уверены, что для "достойного уровня жизни" на пенсии им будет хватать 40 тысяч рублей, которые по закону должно выплачивать государство. О запросах россиян стало известно благодаря последнему опросу, который провела компания Superjob.

Примечательно, но большинство респондентов-женщин предпочли довольствоваться "малым", назвав "достойной" пенсию в размере 37 тысяч рублей. В то же время представители сильного пола находят резонным "доход" в размере 42,1 тысяч рублей.

Наиболее высокие запросы на справедливое денежное обеспечение на старости продемонстрировали жители мегаполисов: например, москвичам необходимо не менее 43 тысяч рублей, а петербуржцам - 42 тысяч. Наименее притязательны обитатели Кирова (34,9 тысяч рублей), Набережных Челнов (34,7 тысячи рублей) и Ярославля (34,5 тысяч рублей).

Примечательно, но на государственную пенсию в качестве основного источника дохода надеются лишь 22% респондентов. Подавляющее большинство россиян в это не верят. 29% опрошенных полагают, что для них центровым источником заработка будет работа или частичная занятость, еще 14% рассчитывают на личные сбережения, 3% предполагают, что им помогут собственные дети.

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20:42    
Этого не хватит, при текущей инфляции.
19:05 Сам проживи на это самое кое-что, мудозвон пригожинский.

19:05    
С 1 января 2020 года всем неработающим пенсионерам будет добавка в 1000руб. в месяц в среднем! Итак будет до 2024г.,когда пенсия в среднем по стране будет более 20000 руб. Мало, но кое-что...

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