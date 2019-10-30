Удальцов полагает, что КПРФ живется сложнее, чем "несистемным либералам"

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, увлеченный в последнее время записью видеороликов с агитационным содержанием и анализом состояния, в котором пребывает протестная часть населения, выпустил новую серию своих диалогов и рассуждений. В ней он пришел к выводу, что либеральной части оппозиции, судя по описаниям которой, речь идет о команде Алексея Навального, приходится во-многом легче, нежели его единомышленникам по левому социалистическому флангу. Легкость положения либералов, по Удальцову, состоит в том, что их не сажают на реальные сроки в тюрьму. В свою очередь, тяжесть положения его левых друзей, в том числе представителей КПРФ, рассматривается потенциально.

"КПРФ сковывают разными ограничениями. Есть объективные сложности, правила игры она отринуть не может, потому что сразу вылетит. Нет готовности на это, потому что нет особой поддержки. Вот у либералов есть Запад. Представьте - посадят несколько коммунистов в тюрьму, будут ли Госдеп США, Евросоюз делать заявления?", - применил он риторический ход на YouTube-канале "Левого фронта".

Не оставил в стороне Удальцов также фигуру думского депутата Владимира Бортко, который, баллотируясь в губернаторы Петербурга от КПРФ, передумал и снялся с выборов. Этим он, по словам Удальцова, подложил всем оппозиционно настроенным гражданам "большую свинью", и поступок Бортко "аукается" до сих пор.

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