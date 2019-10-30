Павловский: Навальный - феномен, его стратегии то гениальные, то идиотские

Политолог и политтехнолог Глеб Павловский порассуждал о феномене и значении оппозиционного политика Алексея Навального в современной России. Он не перестает удивляться особенностям интуиции своего объекта исследования: Навальный, по его наблюдениям, либо угадывает предельно точно, либо предстаёт абсолютным лузером, а средних результатов в своей практике не показывает.

"Я ничего не знаю про его идеи, мне они неизвестны. А вот его деятельность иногда гениально точна, а иногда идиотская. Понимаете, это очень интересно. Это как раз убеждает меня в том, что это неподдельный природный феномен. Он несколько раз попадал в яблочко, можно сказать, не глядя", - поделился он с ведущими "Эха Москвы".

В качестве безупречно правильного примера Павловский привел идею "умного голосования", а в качестве предельно недальновидного - попытку протестовать у стен столичной мэрии нынешним летом.