В Магнитогорске тренер, уволенная из-за эротических фото 20-летней давности, подала в суд на работодателя

Жительница Магнитогорская, спортсменка, тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, упраздненная в должности из-за обнаруженного на просторах интернета обнаженного фотосета, хочет через суд восстановиться в должности. Своими намерениями она поделилась с "МБХ медиа".

Кроме восстановления на работе, женщина требует компенсировать ей 1 млн рублей морального ущерба.

"Порнография становится трендом для репрессий, поэтому меня стараются опорочить, исходя из того факта, что я была актрисой в Крюотическом Театре Жестокости Азсакра. И в рамках постановочных сцен театрального перформанса участвовала в фотосессии", - изложила свою версию событий Конопенко.

Из спортцента спортсменку уволили в сентябре. Фотосессия, носящая эротический характер, была сделана в начале "нулевых". По словам Конопенко, на тот момент ей было 20 лет, и она не работала педагогом.