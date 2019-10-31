В Ульяновской области могут разрешить отстрел бродячих котов и собак

Власти Ульяновской области могут отнести к видам, на которые разрешена охота, бездомных беспородных котов и собак, бакланов и ворон, информирует "Улпресса".

Глава регионального министерства природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров отметил, что обозначенные животные "имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред биоресурсам и представляют опасность для человека, в том числе как разносчики опасных заболеваний". Разрешение на "регулирование" их численности будет даваться лишь в местах их повышенной концентрации.

В региональном охотсовете данную инициативу поддержали. Теперь должны пройти публичные слушания по проекту.

Следует добавить, что в Уголовном кодексе РФ имеется статья 245 "Жестокое обращение с животными", согласно которой воспрещается причинять братьям нашим меньшим боль и страдания, которые могут повлечь их смерть или возникновение увечий.