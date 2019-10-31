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14:17

Вишневского огорчил ответ Беглова о судьбе Дома радио

фото ЗакС политика Вишневского огорчил ответ Беглова о судьбе Дома радио

Петербургский парламентарий Борис Вишневский получил ответ градоначальника Александра Беглова на свой запрос относительно дальнейшей судьбы Дома радио.

В частности, "яблочника" интересовала судьба фонотеки, останутся ли в здании какие-либо радиостанции, будут ли сохранены студии для записи программ, и другие вопросы. Кроме того, Вишневский спрашивал у губернатора, известно ли ему что-либо намерениях нового арендатора объекта - дирижера Теодора Курентзиса.

Информацией о том, что Дом радио хотят передать в пользование Курентзису, поделилась ранее уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Светлана Агапитова. После этого градозащитники обеспокоились, что дирижер захочет "перекроить" историческое здание под отель и рестораны.

Полученный ответ Беглова Вишневского огорчил. Вкратце: губернатор рапортовал, что дом принадлежит телерадиокомпании "Петербург", и она вольна распоряжаться им, как считает должным, а новый арендатор - Курентзис - делает там ремонт согласно разрешениям, выданным КГИОП.

"На большинство вопросов ответов нет. Хорошо, что обещают сохранение пленочных и нотных архивов, и того, что связано с Ольгой Берггольц и блокадным радио. Но ни слова о сохранении радиостудий, о сохранении «Радио Петербург» и других радиостанций. Никакого ответа на предложение о публичном обсуждении судьбы Дома Радио", - сетует Вишневский, добавляя, что бросать начатое не намерен.

Историческое здание было построено в 1912-1914 годах. С начала 1930-х в нем размещалось ленинградское, а затем и петербургское радио. Там выступали Ольга Берггольц, Всеволод Вишневский, Николай Тихонов, Дмитрий Шостакович.


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