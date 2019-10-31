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14:23

Путин предложил привлекать НКО к психологической помощи решившимся на аборт женщинам

фото ЗакС политика Путин предложил привлекать НКО к психологической помощи решившимся на аборт женщинам

Президент Владимир Путин заявил, что следует дать возможность некоммерческим общественным организациям оказывать психологическую помощь беременным женщинам, которые намерены сделать аборт, передает «Интерфакс».

Об этом Путин заявил в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области. Руководитель кризисного центра «Дом для мамы» Мария Колесникова обратила внимание, что решившиеся на аборт женщины не получают должной психологической помощи, и в женских консультациях не всегда есть способные на нее специалисты. При этом представителей профильных НКО даже не пускают в такие учреждения, рассказала она.

Путин в ответ заметил, что эта сфера «очень тонкая». «Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности. Но можно это делать на основе добровольности. Заставлять никто не должен, но и не пускать [НКО] тоже неправильно», - сказал президент, подчеркнув, что в законодательстве нет запретов и ограничений на допуск НКО в женские консультации.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что в центры кризисной беременности при женских консультациях дополнительно направят средства. По ее словам, родовой сертификат, который увеличится со следующего года на тысячу рублей, можно будет направить и на правовые и психологические услуги для женщин.

«Этого недостаточно. Представителей НКО вполне можно привлекать к этому. Денег не требуют. На основе добровольности запросто можно это делать», - ответил Путин, добавив, что нужно рекомендовать женщинам использовать родовой сертификат на психологические услуги.

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