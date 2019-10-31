Суд решил посмотреть видео с пересчета голосов на участке МО «Московской заставы»

В Московском районном суде 30 октября прошло заседание по отмене выборов на избирательном участке №1290 в Московской заставе. Иск подали не прошедшие в совет депутатов кандидаты от «Яблока» Кирилл Касимов и Дмитрий Дехканбаев.

Как рассказал ЗАКС.Ру Касимов, судья удовлетворил их ходатайство о просмотре видеозаписей с подсчета и двух пересчетов итогов голосования. По словам экс-кандидата, подсчет голосов сразу после выборов прошел идеально: к нему ни у кого не было претензий. При этом позже появились жалобы с требованием повторить пересчеты, добавил Касимов.

- Они только потом, видимо, поняли: «Ага, что-то не получается. Проходят не те, кто надо». И решили подать жалобу, что «мы считаем, что были проведены неправильно подсчеты», - заявил бывший кандидат в мундепы.

Он уточнил, что до пересчета проходил в совет вместе с Дехканбаева. По словам Касимова, после – цифры изменились на сотни, а в муниципалитет прошли самовыдвиженец Павел Триполка и представитель «Единой России» Александр Шатыркин. Их суд решил привлечь к делу как заинтересованных лиц, рассказал истец.

Касимов сообщил, что на следующее заседания вызваны свидетели и от стороны истца, и со стороны ответчиков. Показания будут давать присутствовавшие при подведении итогов выборов, пояснил экс-кандидат. Он добавил, что из-за появления новых лиц в деле и свидетелей просмотр видео решили перенести на следующее заседание – 26 ноября.

По информации «Яблока», до пересчета голосов у Касимова было 112 голосов, у Дехканбаев – 113, Триполка – 38, Шатыркин – 42. После пересчета цифры изменились: Касимов – 48, Дехканбаев – 9, Триполка – 369, Шатыркин – 242. Согласно данным ГАС «Выборы» после второго пересчета, у Касимова – 50, у Дехканбаев – 9, Триполка – 360, Шатыркин – 341.

София Саттарова