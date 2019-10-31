Активистки, отстаивавшие права геев у представительства Чечни, получили штрафы

Мещанский райсуд столицы постановил, что ЛГБТ-активисток Эвелину Козлову и Анастасию Резюк следует привлечь к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения акции) за то, что они вышли к представительству Чечни с пикетами против преследования геев в республике, информирует "МБХ медиа".

"Суд в этот раз был еще более абсурден, чем неделю назад, еле сдерживалась от смеха во время дачи показаний „свидетельницы“. Я узнала в ней сотрудницу Бодрову, пытавшуюся обыскать Сыргу [Чидарана, активиста] у автозака. Я заранее просмотрела видео задержания, чтобы вспомнить лица сотрудников, и ни один из задержавших меня не явился", - поделилась одна из активисток.

Судья отказалась просматривать на заседании видеозапись, которая могла доказать невиновность девушек.

Козлова и Резюк собираются обжаловать вынесенное решение.

Напомним, 11 октября активисты вышли с пикетами к столичному представительству Чечни. В руках они держали плакаты, на которых было написано: "В Чечне убивают и пытают за гомосексуальность. Где уголовные дела?", "Горжусь сообществом, стыжусь государства". Почти сразу полиция стала задерживать людей - в том числе, не имеющих отношения к акции.