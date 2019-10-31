Рябоконь стал главой исполкома ОНФ в Петербурге

Руководителем исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Петербурге стал советник губернатора Андрей Рябоконь, передает «Петербургский дневник».

Рябоконь стал советником губернатора в 2018 году, еще когда главой города был Георгий Полтавченко. Перед этим он уже возглавлял региональное отделение ОНФ до этого, с 2016 по 2018 год. В последнее время исполком ОНФ возглавлял Павел Созинов. Теперь Рябоконь будет контролировать исполнение указов президента и ход реализации национальных проектов и программ.

До этого Рябоконь долгое время работал в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге и в аппарате детского омбудсмена города. В последнем он отвечал за защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

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