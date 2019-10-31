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19:25

Депутаты просят Медведева и Генпрокуратуру разобраться в "тотальном внедрении" маркировки товаров

фото ЗакС политика Депутаты просят Медведева и Генпрокуратуру разобраться в "тотальном внедрении" маркировки товаров

Депутаты Госдумы обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям нескольких ведомств с просьбой проверить обоснованность «тотального внедрения обязательной маркировки», передает «Интерфакс».

Парламентарии обратили внимание премьера на то, что предприятия переносят свои издержки по подключению к системе маркировок на покупателей, что влечет за собой рост цен и ускорение инфляции. Они указали, что подключение к системе маркировки влечет для производителей «необходимость колоссальных дополнительных расходов как единовременных, так и постоянных в дальнейшем».

«Только, например, по кондитерской отрасли указанные расходы составят десятки миллиардов рублей», - подчеркнуто в обращении. Депутаты усомнились в том, что экономические последствия обязательной маркировки просчитаны «надлежащим образом».

В обращении на имя главы ФАС Игоря Артемьева депутаты заметили, что размер платы оператору системы маркировки Центр развития перспективных технологий – 50 копеек – был установлен без какого-либо экономического обоснования и привязки к обязательствам центра по размеру инвестиций. По их словам, «новый налог в пользу частной компании» составит от 400 млрд до 1,2 трлн рублей в год. «По сути, речь идет о монопольно высоком тарифе», - сказано в письме.

В обращении к главе Минпромторга Денису Мантурову депутаты заявили, что непонятно, как будет работать система маркировки применительно к весовым товарам. Если обязательная маркировка распространится только на товары в производственной упаковке, это приведет к сокращению ассортимента. Генпрокуратуру парламентарии просят проверить законность и антикоррупционную экспертизу распоряжений правительства, касающихся списка подлежащих маркировке категорий товаров, назначения ЦРПТ оператором системы маркировки, а также постановления правительства о размере оплаты за услуги по предоставлению кодов маркировки.

В России введена обязательная маркировка изделий из натурального меха, табачной продукции и лекарственных препаратов, относящихся к программе высокозатратных нозологий, начинается реализация маркировки обувных товаров. Параллельно проводятся добровольные эксперименты по маркировке других групп лекарств, духов, молочной продукции и других товаров из перечня, утвержденного правительством в апреле 2018 года.

В июне 2019 года Минпромторг и ЦРПТ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве в цифровой маркировке и прослеживании товаров. Инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет, срок окупаемости – не менее семи лет. Система должна будет в ближайшем будущем охватить значительную часть товарных потоков в России. ЦРПТ – совместный проект USM Алишера Усманова, «Ростеха» и «Элвис-Плюс групп».

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