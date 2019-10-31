Дорожные предприятия пытаются оспорить решение УФАС по "снежному картелю" в суде

Дорожные предприятия подали иски об оспаривании решения управления ФАС по Петербургу о сговоре при участии в аукционах на содержание дорог и вывоз снега, обратила внимание «Фонтанка.ру».

Согласно базе арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, 25 октября было оставлено без движения заявление ГУДП «Центр». Предприятие оспаривало и просило отменить решение и предписание УФАС по делу о «снежном картеле».

Также в базе есть иски к УФАС от ГУДСП «Курортное», ГУДП «Путь» и АО «Автопарк №7 Спецтранс». Решение антимонопольного ведомства пока не опубликовано в полном объеме.

18 сентября УФАС признало, что шесть компаний сговорились при участии в аукционах. Им выданы предписания об устранении нарушений. В дальнейшем могут быть возбуждены административные дела, которые грозят обернуться для компаний штрафами.