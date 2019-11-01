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9:27

Генконсульство Израиля в Петербурге возвращается к работе после забастовки

фото ЗакС политика Генконсульство Израиля в Петербурге возвращается к работе после забастовки

Посольства Израиля по всему миру, в том числе в России, возобновляют работу 1 ноября, сообщается в группе генконсульства страны в Петербурге.

Ранее израильские дипломаты объявили забастовку из-за конфликта с минфином. Причиной стало решение ведомства взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.

«Генеральное консульство государства Израиль в Петербурге возобновило свою работу в обычном режиме», - сообщили представители дипмиссии. В комментариях они добавили, что все диппредставительства Израиля вернулись к работе.

Суд в Израиле вынес решение, согласно которому в течение 25 дней все стороны – минфин страны и профсоюз сотрудников МИД – должны найти решение, передает РИА «Новости».

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