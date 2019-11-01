Бывший мэр Киселевска погиб в перестрелке

Бывший мэр Киселевска убит в перестрелке поздно вечером 31 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Кемеровской области. Речь идет о Сергее Лаврентьеве, который возглавлял Киселевск до 2018 года, уточняет «Тайга.инфо».

По версии следствия, вечером жена экс-мэра заметила на участке свет от фонарика и двух людей. Она сообщила об этом мужу, и тот, взяв охотничье ружье, вышел из дома. Женщина услышала выстрелы, а когда все стихло, вышла во двор и нашла тело супруга с огнестрельными ранениями. Рядом было еще одно тело неизвестного мужчины, также со следами от пуль.

В СК предположили, что убитый мужчина был жителем соседнего города, примерно 40 лет. Baza пишет, что это – Марат Гарипов, владелец небольшого ЧОП, мастер спорта по вольной борьбе. Сообщается, что при нем был тёмный чулок с прорезями для глаз, он был одет в камуфляжный костюм, при нем был бинокль, рация, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.

Следствие, в числе прочих, отрабатывают версию о попытке разбойного нападения. Возбуждено дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Лаврентьев был главой Киселевска с 2003 года. Он баллотировался от «Единой России». В 2018 году его переназначили по представлению конкурсной комиссии после отмены выборов мэров в Кемеровской области, однако спустя несколько месяцев он подал в отставку.