Росприроднадзор проверил пятна грязи на Мойке у Красного моста

Сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора проверили коричневые пятна, которые очевидцы заметили на реке Мойке у Красного моста.

О загрязнении реки экологи узнали от очевидцев, заметивших пятна в районе домов 67-69. На снимках инспекторы увидели сгустки коричневатых пятен на воде, которые пленкой затянули правую часть.

Изначально специалисты решили, что пятно могло появиться из-за сброса льяльных вод с проходившего мимо катера. Однако при проверке на месте оказалось, что это строительная пыль, которая могла образоваться при реставрации Зеленого моста неподалеку. В другой стороне от места работ вода была чистая, без загрязнений.

Реконструкцией Зеленого моста занимается АО «ПО "Возрождение"» по заказу ГБУ «Мостотрест». Работы начаты в июле 2019 года и закончатся к маю 2020-го.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по ч.4 ст. 8.13 КоАП (нарушение правил охраны водных объектов). Это не первый случай, когда экологи замечают загрязнение рек при ремонте мостов или набережных, отметили в ведомстве. Так, в июне загрязнили реку Карповку пылью и ржавчиной при ремонте сооружений в районе Силина моста.