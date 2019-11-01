У стен архангельского правительства изгоняли "демона мусора"

В ночь на Хэллоуин, с 30 на 31 октября, на главной "политической" площади Архангельска, площади Ленина, где расположены совет городских депутатов, администрация города и областное правительство, появился транспарант с надписью "Демон мусора, изыди!". По сведениям местного издания 29.ru, "крамольный" плакат немаленьких размеров оперативно ликвидировали.

Мини-перфоманс на себя взяло местное отделение незарегистрированной партии "Другая Россия", украсив растяжку фирменной символикой.

Площадь Ленина можно считать "политическим" местом еще и потому, что все городские демонстрации и пикеты, как правило, проводятся на ней. Уличные мероприятия такого рода в последний год, чаще всего, посвящены больной для региона теме мусора: у чиновников и бизнесменов в этом смысле на Архангельскую область существуют большие "надежды", одна из которых уже реализуется на станции Шиес, вызывая сильное возмущение у жителей окрестных поселений и не только.

Фотография: сообщество "Против строительства экотехнопарка"

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