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12:50

Профессор Соловей рассказал о планах созданной им "Гражданской коалиции"

фото ЗакС политика Профессор Соловей рассказал о планах созданной им "Гражданской коалиции"

Ученый Валерий Соловей, после увольнения из МГИМО занявшийся реальной политикой, объяснил, чем будет заниматься созданное им в октябре движение "Гражданская коалиция", поддержанная Партией перемен и ПАРНАС. Если исходить из традиционного политического спектра, то, по его словам, определить место коалиции пока затруднительно: инициатива получила одобрение и у классических либералов, и у сторонников левых идей.

Приуроченный ко Дню народного единства, под эгидой коалиции Соловья 4 ноября должен пройти онлайн-марафон, получивший название "День гражданской солидарности".

"Мы решили первую пробу пера сделать максимально безопасной. Хотя я не знаю, как это пройдет на самом деле. Мероприятие было инициировано защитниками Шиеса, но в ходе развития туда подключились группы активистов из различных регионов, с Урала, из Сибири", - анонсировал событие доктор исторических наук на радиостанции "Свобода".

На московском уровне он и его сподвижники будут заниматься как проблемами политзаключенных, так и бытовыми проблемами горожан. В "Дне гражданской солидарности" согласились на безвозмездной основе поучаствовать такие общественные деятели, как Виктор Шендерович, Андрей Макаревич и Петр Налич.

О создании коалиции Соловей впервые объявил 24 октября в форме своеобразного манифеста, опубликованного в "Независимой газете".

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13:41    
13:23 Дурачок Саша, нет никаких противоречий между Алексеем Навальным и Валерием Соловьём, никто никого не может и не собирается "сдвигать", потому что они действуют в разных направлениях, при общей цели объединения народа для борьбы с кучкой владельцев иностранных банковских счетов, видов на жительство, элитной недвижимости, захвативших всю власть и собственность в стране.

13:23    
Чекистам надо внимательно приглядывать за этим лысым козлом-соловьём! Так как он собрался сдвинуть Навального с первых ролей подрывников-русофобов в России!

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