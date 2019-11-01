Профессор Соловей рассказал о планах созданной им "Гражданской коалиции"

Ученый Валерий Соловей, после увольнения из МГИМО занявшийся реальной политикой, объяснил, чем будет заниматься созданное им в октябре движение "Гражданская коалиция", поддержанная Партией перемен и ПАРНАС. Если исходить из традиционного политического спектра, то, по его словам, определить место коалиции пока затруднительно: инициатива получила одобрение и у классических либералов, и у сторонников левых идей.

Приуроченный ко Дню народного единства, под эгидой коалиции Соловья 4 ноября должен пройти онлайн-марафон, получивший название "День гражданской солидарности".

"Мы решили первую пробу пера сделать максимально безопасной. Хотя я не знаю, как это пройдет на самом деле. Мероприятие было инициировано защитниками Шиеса, но в ходе развития туда подключились группы активистов из различных регионов, с Урала, из Сибири", - анонсировал событие доктор исторических наук на радиостанции "Свобода".

На московском уровне он и его сподвижники будут заниматься как проблемами политзаключенных, так и бытовыми проблемами горожан. В "Дне гражданской солидарности" согласились на безвозмездной основе поучаствовать такие общественные деятели, как Виктор Шендерович, Андрей Макаревич и Петр Налич.

О создании коалиции Соловей впервые объявил 24 октября в форме своеобразного манифеста, опубликованного в "Независимой газете".