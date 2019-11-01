Международный "Мемориал" оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал международное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, передает «МБХ медиа».

Протокол по ст. 19.34 КоАП был составлен Роскомнадзором из-за того, что на странице ингушского представительства «Мемориала» в Facebook отсутствовала маркировка иноагента. Сегодня, 1 ноября, также по той же статье был оштрафован правозащитный центр «Мемориал».

Представитель «Мемориала» на заседании заявила, что маркировка проставлена на сайте организации, а в соцсети размещаются только анонсы, в том числе с других сайтов. По ее словам, проставлять маркировки в этих материалах было бы неверно, поскольку ресурсы не были признаны иноагентом. «Общество воспринимало все публикации как анонсы и полагало, что в дополнительном маркировании они не нуждаются», - пояснила представитель «Мемориала».

Представитель Роскомнадзора, в свою очередь, заявил, что при отсутствии маркировки нарушаются права общества, и читатели не могут знать, что распространяющая информацию организация – иноагент. Он настаивал на том, что любая информация должна быть маркирована, состав правонарушения есть, и РКН не видит оснований для малозначительности.

В реестр иностранных агентов «Мемориал» был включен в 2017 году. В организации уверены, что она не может быть признана иностранным агентом, поскольку является международной.