До 10 ноября восточный фасад Казанского собора очистят от лесов

В Петербурге закончился ремонт восточного фасада Казанского собора, продолжавшийся в течение двух лет, говорится на сайте КГИОП. До 10 ноября рабочие должны будут разобрать строительные леса. В сумме работы потребовали привлечения 60,5 млн рублей. Проводило их ООО "ПСБ Жилстрой".

Чиновники резюмируют, что в рамках исполнения госзакупки удалось добиться очищения каменной поверхности фасада от грязи и плесени и нанесения специальной защитной пленки. Подрядчик позаботился также о некоторых барельефах.

Кроме того, важным достижением называется возвращение фасаду привычного цвета, поскольку после предыдущей реставрации колоннады в 2015 года многие горожане жаловались на ощутимое потемнение камня.

В дальнейшие планы комитета входит заняться ремонтом западном и южной частей фасада, а также привести в порядок купол.

Казанский собор появился на Невском проспекте в 1811 году, сразу же став одной из главных "визитных карточек" города.