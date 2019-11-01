Налог для самозанятых граждан по всей России введут в 2020 году

Налог на профессиональный налог самозанятых граждан по всей России могут ввести с 1 июля 2020 года, сообщается на сайте Минфина.

По словам министра финансов Антона Силуанова, итоги эксперимента в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане – изучат по итогам 2019 года. «Доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», - сказал Силуанов.

По данным Минфина, сейчас в качестве самозанятых зарегистрировалось более 240 тысяч человек. Ведомство подготовило законопроект о расширении зоны действия режима на 19 регионов России, в первую очередь – регионы-доноры и регионы, где расположены города-миллионники.

Эксперимент в четырех регионах ввели с 2019 года. Самозанятых обложили налогом по ставке 4% ежемесячно, для ИП и юрлиц тот же налог составил 6%. Изменения коснулись тех, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, не имеет собственного работодателя и не привлекает наемных работников по трудовым договорам. Перешедшие на экспериментальный режим граждане освобождены от уплаты НДФЛ по доходам, полученным от профессиональной деятельности, и НДС, кроме ввоза товаров на территорию России.