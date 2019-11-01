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14:59

Лимонов: Российско-украинские проблемы можно решить только военной победой России

фото ЗакС политика Лимонов: Российско-украинские проблемы можно решить только военной победой России

Вопреки прогрессу в диалоге о мирном урегулировании проблемы сепаратистских юго-восточных регионов Украины, политик Эдуард Лимонов продолжает настаивать на нереалистичности и невыполнимости никаких договоренностей, на которые Киев может пойти с Москвой. Более того, какие-либо соглашения с Украиной, по его мнению, не нужны в принципе.

"Украина делает вид для того, чтобы собраться в нормандском формате. Россия - для того, чтобы её не обвинили в том, что она препятствует встрече в нормандском формате. На самом деле проблема между сторонами может быть решена только военной победой России", - рассудил писатель в "Живом журнале".

Лимонову видятся несостоятельными ни президент Владимир Зеленский, ни руководимая им страна-сосед и вся ее государственность в целом.

"Украина попрошайка, авантюристка и обманщица, подумать только - давят на нас, чтобы мы поставляли свой газ на Запад через украинскую территорию. <...> Нормандский ли формат или заокеанский - Украине не поможет", - заключил автор текста.

Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе, который Россия с предыдущим украинским лидером Петром Порошенко не желала обсуждать и решать, с приходом к власти Владимира Зеленского стал важной частью внешнеполитической дискуссии. При посредничестве стран Евросоюза удалось вывести так называемую "формулу Штайнмайера": после полного прекращения огня Донецкая и Луганская области в первоначальном виде должны быть возвращены в состав Украины, и на их территории должны быть назначены выборы в соответствии с украинским законодательством. В украинской националистической среде восприняли такой исход конфликта как "капитуляцию".

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19:54    
15:26 "жидомассонской братии"
Есть такая братия! Гиркинд, Бородай, Кургинян, Соловьев, Марков, Пригожин, Стариков.

19:46    
Негрососу все Украина покоя не дает. Почуял, тема уходит, а поцитироваться в СМИ больше  не на чем.

17:38    
Ох, как хотели бы американские олигархи реальной воны между украинским и российским народами, да и у нас среди этой братии и их прихвостней есть такие интересанты. Да вот, только народ то наш фактически един (у кого из нас нет родственников украинцев, и у кого из украинцев нет родственников русских (или других российских национальностей?).

16:56    
Товарищ диванный главнокомандующий и мамкин полководец Лимонов!

15:37    
Лимонов абсолютно прав, но всё же давайте дальше посмотрим за игрой Путина по Донбассу и транзиту газа через Украину! Пока Путин играет хитро, осторожно и выжидательно, но, не делая ошибок, совершенно ничего не проиграл! У Путина все КОЗЫРИ на руках, в отличие от Зеленского, и от того, как он ими распорядится в ближайшие 2 месяца, будет зависеть будущее Донбасса, Украины и России! Главное для Путина сейчас - это проявить жёсткую политическую волю и решительность во благо России и ДНР с ЛНР!

15:26    
Абсолютно прав лимончик. Но сильны в Кремле профашистские антироссийские силы. Сначала предательство с Минскими соглашениями, которые точно хохлы не думали выполнять, но хорошо перевооружились. В Москве не могли об этом не знать. Теперь какие-то переговоры. С кем? Половина страны заражена вирусом фашизма и ненавистью к России и имеет много оружия и опыт войны. Но пятиколонники упорно твердят о переговорах. Расшатывая ситуацию внутри митингами и пикетами под руководством агентов вроде навального и прочей жидомассонской братии, они и в отношении Украины ведут свою разлагающую работу.

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