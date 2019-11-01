Лимонов: Российско-украинские проблемы можно решить только военной победой России

Вопреки прогрессу в диалоге о мирном урегулировании проблемы сепаратистских юго-восточных регионов Украины, политик Эдуард Лимонов продолжает настаивать на нереалистичности и невыполнимости никаких договоренностей, на которые Киев может пойти с Москвой. Более того, какие-либо соглашения с Украиной, по его мнению, не нужны в принципе.

"Украина делает вид для того, чтобы собраться в нормандском формате. Россия - для того, чтобы её не обвинили в том, что она препятствует встрече в нормандском формате. На самом деле проблема между сторонами может быть решена только военной победой России", - рассудил писатель в "Живом журнале".

Лимонову видятся несостоятельными ни президент Владимир Зеленский, ни руководимая им страна-сосед и вся ее государственность в целом.

"Украина попрошайка, авантюристка и обманщица, подумать только - давят на нас, чтобы мы поставляли свой газ на Запад через украинскую территорию. <...> Нормандский ли формат или заокеанский - Украине не поможет", - заключил автор текста.

Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе, который Россия с предыдущим украинским лидером Петром Порошенко не желала обсуждать и решать, с приходом к власти Владимира Зеленского стал важной частью внешнеполитической дискуссии. При посредничестве стран Евросоюза удалось вывести так называемую "формулу Штайнмайера": после полного прекращения огня Донецкая и Луганская области в первоначальном виде должны быть возвращены в состав Украины, и на их территории должны быть назначены выборы в соответствии с украинским законодательством. В украинской националистической среде восприняли такой исход конфликта как "капитуляцию".