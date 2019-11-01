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15:20

Петербургский суд не стал назначать экспертизу высказываний Навального о единороссах

фото ЗакС политика Петербургский суд не стал назначать экспертизу высказываний Навального о единороссах

Смольнинский районный суд Петербурга 1 ноября не удовлетворил ходатайство о лингвистической экспертизе нескольких статей и видеороликов, в которых политик Алексей Навальный ругает членов "Единой России".

По мнению дочери и.о. главы МО «Смольнинское» Александра Колба Анастасии и его жены Марины Колб, в высказываниях основателя Фонда борьбы с коррупцией могут быть призывы к социальной розни в адрес социальных групп "члены "Единой России" и "замаскированные члены "Единой России".

Анастасия Колб привела в пример нескольких фраз, которые ее возмутили. В одной из них Навальный называет единороссов "злодеями", в другой говорит, что лидер партии Дмитрий Медведев якобы украл миллиарды рублей, используя благотворительные фонды.

- Это вообще экстремизм, - считает автор ходатайства.

Представитель муниципального депутата Дианы Серой Мария Малышева попросила ходатайство не удовлетворять, заявив, что оно направлено на затягивание процесса.

Мать и дочь Колб пытаются через суд отменить итоги муниципальных выборов в МО "Смольнинское". Они уверены, что волеизъявление избирателей было искажено из-за проекта Навального "Умное голосование", который помог победить оппозиционерам. Сама Анастасия Колб тоже участвовала в местных выборах по 239 округу в качестве кандидата-самовыдвиженца и заняла одно из последних мест.

По ее словам, Навальный отнес к "замаскированным" единороссам всех самовыдвиженцев, которых не рекомендовало "умное голосование", в том числе и ее. Она признала, что в 2016 году, перед выборами в Госдуму и ЗакС, участвовала в праймериз "Единой России", оставаясь беспартийной.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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