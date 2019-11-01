РПЦ хочет получить помещение в доме на канале Грибоедова

Приход Николо-Богоявленского морского собора направил запрос в комитет имущественных отношений о передаче в его пользование помещение 13Н в здании на набережной канала Грибоедова, 129 Д. Документ опубликован на сайте ведомства.

Раньше в здании был притч собора, написал в обращении настоятель храма протоирей Богдан Сойко. Таким образом, добавил он со ссылкой на федеральный закон, помещение относится к имуществу религиозного назначения. Собор будет использовать его для обеспечения функциональной деятельности прихода, заявил протоирей.

Согласно информации портала «Наш Санкт-Петербург», по указанному адресу находится жилой дом с девятью квартирами. Количество встроенных нежилых помещений – 13, сообщается на сайте.

По данным «2ГИС», в здании находятся три организации. Это сюрвейерская компания «Корабли и Люди», торгово-производственная компания ARTxPRO и таможенный представитель «Логистика сервис».

В 2001 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил дом 129Д на набережной канале Грибоедова в список объектов культурного значения. В документе указано, что здание построено в 1861-1864 годах архитектором Георгием Карповым.

фото: citywalls.ru