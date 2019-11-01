Думские эсеры выступают против возможного повышения цен на водку

Идея Министерства финансов о целесообразности поднятия розничных акцизов на крепкие алкогольные напитки встретила принципиальные возражения у справедливороссов, представленных в Государственной думы и руководимых Сергеем Мироновым. Главный контраргумент состоит в том, что подорожание "развязывает руки" нелегальной торговле, и в соответствующих торговых точках напитки будут доступными, популярными у населения и при этом неизвестного качества.

"От паленой водки за 8 месяцев погибло почти 6000 россиян. Если прибавить сюда умерших от причин, связанных с алкоголем, то количество будет примерно равно числу погибших в ДТП. Сейчас многие регионы пребывают в эйфории от пополнения бюджета, но как бы потом не наступило горькое похмелье. За эту прибавку придется платить страшную цену", - цитируется позиция политика на его сайте.

Миронов настаивает на введении тотального контроля государства за алкогольной продукцией, введении монополии на ее производство и реализацию.

Если же идея Минфина будет реализована, то с начала 2021 года цены на крепкие спиртные напитки вырастут как минимум на 7 процентов.