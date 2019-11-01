Удальцов отметил "цугцванг" в позициях ЕР перед думскими выборами

Левый политик Сергей Удальцов сообщил своей аудитории, что намеченные на осень 2021 года выборы в Государственную думу являются важнейшими за последние годы с точки зрения борьбы за власть и перспективы успеха для оппозиции. Положение дел сделалось таковым не из-за ее заслуг, а из-за того, что в максимально невыгодном положении за всю свою историю сейчас находится партия власти "Единая Россия".

По оценке Удальцова, для того, чтобы вернуть растерянное доверие граждан, единороссам жизненно необходим любой ребрендинг и любое переформатирование. Однако, удачного варианта из всех имеющихся не проглядывается: одной сменой названия при сохранении прежних кадров ввести избираелей в заблуждение не удастся, а на масштабную продуманную "чистку" рядов до выборов не хватит времени и сил. Наконец, изменение выборного законодательства тоже не гарантирует ЕР успеха: если увеличить представительство одномандатников, то неизбежно просочатся и победят по-настоящему неангажированные кандидаты. Если же целиком вернуться к системе партийных списков, то "ЕдРо" очень рискует нарваться на голосование "из вредности".

"Получается, что консервативный сценарий возобладает: "как-нибудь вывезем", оппозицию и дальше будем гнобить, поскольку раньше же эта телега как-то худо-бедно ехала. Скажу, что это еще более рискованно для власти, потому что это вообще никого не устроит - продолжение этой беспредельщины и манипуляций. Вы тогда получите не выборы, а такие колоссальные проблемы, что летние протесты цветочками покажутся", - предрек Удальцов на Youtube-канале "Левого фронта".