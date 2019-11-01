18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:30

Удальцов отметил "цугцванг" в позициях ЕР перед думскими выборами

фото ЗакС политика Удальцов отметил "цугцванг" в позициях ЕР перед думскими выборами

Левый политик Сергей Удальцов сообщил своей аудитории, что намеченные на осень 2021 года выборы в Государственную думу являются важнейшими за последние годы с точки зрения борьбы за власть и перспективы успеха для оппозиции. Положение дел сделалось таковым не из-за ее заслуг, а из-за того, что в максимально невыгодном положении за всю свою историю сейчас находится партия власти "Единая Россия".

По оценке Удальцова, для того, чтобы вернуть растерянное доверие граждан, единороссам жизненно необходим любой ребрендинг и любое переформатирование. Однако, удачного варианта из всех имеющихся не проглядывается: одной сменой названия при сохранении прежних кадров ввести избираелей в заблуждение не удастся, а на масштабную продуманную "чистку" рядов до выборов не хватит времени и сил. Наконец, изменение выборного законодательства тоже не гарантирует ЕР успеха: если увеличить представительство одномандатников, то неизбежно просочатся и победят по-настоящему неангажированные кандидаты. Если же целиком вернуться к системе партийных списков, то "ЕдРо" очень рискует нарваться на голосование "из вредности".

"Получается, что консервативный сценарий возобладает: "как-нибудь вывезем", оппозицию и дальше будем гнобить, поскольку раньше же эта телега как-то худо-бедно ехала. Скажу, что это еще более рискованно для власти, потому что это вообще никого не устроит - продолжение этой беспредельщины и манипуляций. Вы тогда получите не выборы, а такие  колоссальные проблемы, что летние протесты цветочками покажутся", - предрек Удальцов на Youtube-канале "Левого фронта".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:04    
Товарищу на пользу пошло пр[цензура]ание на зоне- узнал умное и красивое слово "цугцванг". Заодно и "несогласные" полезут в википедию.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:05 Муниципал: Суд приобщил к делу о «сбежавшем УИК» видео-доказательство о явке на участке

19:57 На Московском проспекте испытали первый в России "водородный трамвай"

19:22 Навальный призвал сторонников к большей активности для пробуждения страны от "маразма"   2

19:00 Депутаты предложили регулировать театральную деятельность в Петербурге

18:54 Вылетевший в Петербург SSJ-100 экстренно сел в Тюмени из-за отказа двигателя

18:51 Муниципал: Легитимность главы поселка Шушары оспаривают в суде

18:50 Невзоров предрекает крах новому политическому движению Прилепина   2

18:25 Ким Чен Ына пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы   1

18:21 Профессор Щеглов: Юрий Дмитриев сидит в тюрьме за свои черты характера   2

17:53 На месте дореволюционных домов в Лахте появился торговый комплекс

17:52 Экс-фигурант "московского дела" Миняйло оспорит цензуру писем заключенных в суде

17:25 Шульман довольна тем, как продвигается обсуждение закона о домашнем насилии   1

17:12 Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству 6 млрд рублей, Porsche Cayenne и запонки

16:52 Сотрудникам "Почты России" в 30 регионах подняли оклады на 20%

16:35 МВД создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru