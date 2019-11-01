МВД создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

МВД создаст новые подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По словам Волк, решение принял глава МВД Владимир Колокольцев по итогам заседании коллегии ведомства. Новые подразделения сформируют по отраслевому принципу в пределах штатной численности, и в центральном аппарате, и в территориальных органах внутренних дел.

Руководителям оперативных главков, следственного департамента и управления организации дознания поручено подготовить документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции новых подразделений. После утверждения документы направят в регионы.

На заседании коллегии МВД Колокольцев заявил, что в 2019 году число преступлений с использованием интернета и сотовой связи возросло на 70% по сравнению с прошлым годом. При этом в 2018 году число таких же преступлений было в два раза больше по сравнению с 2017-м.