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16:52

Сотрудникам "Почты России" в 30 регионах подняли оклады на 20%

фото ЗакС политика Сотрудникам "Почты России" в 30 регионах подняли оклады на 20%

С 1 ноября руководство государственной компании-монополиста "Почта России" проиндексировало заработные платы сотрудникам своих отделений в 30 регионах. Таким образом, месячные оклады выросли на 20 процентов у 91 тысячи человек, что явилось выполнением первого этапа реализуемой программы, говорится в официальном сообщении.

Если говорить о регионах СЗФО, то с 1 ноября станут богаче почтовые сотрудники в Новгородской, Псковской, Мурманской, Ленинградской областях и Петербурге.

"Наша основная цель - за счет повышения экономической эффективности Почты России довести уровень заработных плат сотрудников основного производства до среднерыночных в регионах по сопоставимым профессиям. Комплексная программа по улучшению условий труда сотрудников включает в себя не только рост их доходов, но и модернизацию почтовой инфраструктуры", - прокомментировал осуществляемую политику генеральный директор ФГУП Николай Подгузов.

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