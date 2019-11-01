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17:12

Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству 6 млрд рублей, Porsche Cayenne и запонки

фото ЗакС политика Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству 6 млрд рублей, Porsche Cayenne и запонки

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился сдать государству почти все денежные средства и имущество, заявленное в иске Генпрокуратуры, передает «Интерфакс».

Об этом адвокат Владимир Михайлов заявил на заседании Головинского суда Москвы. По его словам, Черкалин признал передачу государству более 6 млрд рублей в разных валютах, автомобиля Porsche Cayenne, часов и запонок. Полковник ФСБ признал, что получил деньги и вещи «из непредусмотренных законом источников». При этом он не признает требования Генпрокуратуры изъять у него 120 тысяч рублей, около 2 тысяч швейцарских франков (примерно 130 тысяч рублей), квартиры, дома и другую недвижимость, ювелирные украшения, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим близким.

Генпрокуратура подалаиск об обращении в доход государства 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро, пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тысяч 116 кв. м., 14 нежилых помещений, двух автомобилей и всех денег – 6,3 млрд рублей. В ведомстве подчеркивали, что общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

Черкалин, начальник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, был задержан в апреле. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и получении особо крупной взятки. По версии следствия, в 2013 – 2015 годах он получил более 850 тысяч долларов (более 52 млн рублей) за покровительство и нужные действия в пользу коммерческой структуры.

В 2011 году, считает следствие, члены организованной группы, в которую входил Черкалин, ввели бизнесмена Сергея Гляделкина в заблуждение, сказав, что его могут привлечь к уголовной ответственности, и это поставит под угрозу инвестпроекты по строительству жилых домов в Москве. В итоге они убедили предпринимателя передать им долю в установном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму не менее 490 млн рублей, полагают следователи.

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