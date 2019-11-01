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17:52

Экс-фигурант "московского дела" Миняйло оспорит цензуру писем заключенных в суде

фото ЗакС политика Экс-фигурант "московского дела" Миняйло оспорит цензуру писем заключенных в суде

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло намерен подать иски в суды из-за цензуры писем заключенных без правового основания, передает «МБХ медиа».

По словам Миняйло, он с адвокатом Аланом Гамазовым изучил основания, по которым могут подвергнуть письма цензуре, и не нашли таковых. Существует некий секретный подзаконный акт, но в свободном доступе он не опубликован, отметил он.

Первый иск Миняйло планирует подать к конкретному лицу – цензору СИЗО «Матросская тишина», из-за нескольких отцензуированных писем. Если суд постановит, что цензор превысил должностные полномочия, тогда он намерен продолжать процессы по всем письмам. Если суд отклонит иск, сославшись на подзаконный акт, Миняйло намерен добиваться его публикования и оспаривания вплоть до Конституционного суда.

Конечная цель этих исков - поднять вопрос о цензуре в обществе и добиться снижения уровня цензуры в переписке заключенных, подчеркнул Миняйло.

Миняйло был фигурантом дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве. При этом на самой акции он не успел побывать до своего задержания. В сентябре дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) в отношении него было закрыто, его отпустили.

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