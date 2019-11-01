На Московском проспекте испытали первый в России "водородный трамвай"

Первый в России трамвай, работающий на водородном топливе и способный определенное время передвигаться без электрического питания, появился 1 ноября на Московском проспекте, проехав несколько остановок в качестве эксперимента, передает официальный сайт петербургского правительства.

Вагон построили в депо ГУП "Горэлектротрансом".

"Принципиально важно, что в основу проекта заложены собственные инженерно-конструкторские разработки петербургских инженеров, а его успешная реализация подтвердила позиции Петербурга как научно-технического центра страны", - говорится в сообщении.

Выгодным преимуществом такого типа транспорта является его высокий КПД (60%). Еще одно достоинство - при успехе проекта возможность отказа от строительства дорогостоящих сетей, использование трамвая на водороде по аналогии с применением троллейбусов автономного хода.