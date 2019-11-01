Левые активисты поддержали рабочих Казахстана у стен генконсульства

У дверей казахстанского консульства на улице Рылеева 1 ноября встали в одиночные пикеты представители левого движения "РОТ Фронт" с тем, чтобы поддержать преследуемых государством соседней страны рабочих и лидеров профсоюзов, борющихся за права рабочих.
По мнению пикетчиков, дела в отношении общественных деятелей, привлекавших внимание к неправовым отношениям в нефтяной отрасли и осужденных на реальные сроки за якобы совершенные ими нападения на людей, полностью сфабрикованы.
По версии активистов "РОТ Фронта", их казахских товарищей, активных членов профсоюза, выдвигавших строгие требования к работодателям, стали наказывать исключительно за их общественную активность.
Сообщается, что вышедшим на улицу за освобождение тех же самых активистов людям угрожали убийством.
"РОТ Фронт" заявляет о совершившемся разгроме профсоюзного движения в западном Казахстане.
Фотографии: "РОТ-Фронт"
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