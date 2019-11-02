В результате взрыва на танкере в Находке погибло трое россиян

На находящемся в Находке танкере под названием "Залив Америка" 2 ноября взорвалась газовоздушная смесь, из-за чего погибло трое из девяти человек, находившихся на борту, передает ТАСС, опираясь на версию Следственного комитета.

Дальневосточная транспортная прокуратура утверждает, что о разливе нефтепродуктов речи не идет.

По факту нарушения безопасности, повлекшего за собой людские потери, возбудили уголовное дело.

Тела двух погибших россиян, выброшенные взрывной волной в воду, нашли, поиски третьего пропавшего продолжаются. Его гибель зафиксирована на видеосъемке.