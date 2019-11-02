В Петербурге осудили на реальные сроки создателей финансовой пирамиды

Двух сооснователей финансовой пирамиды суд в Петербурге приговорил к реальным срока заключения по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, передает объединенная пресс-служба судов.

Юрию Васильеву досталось пять лет и семь месяцев колонии, а его подельнику Александру Заборцеву - восемь лет и девять месяцев колонии.

Суть разработанной и введенной в 2012 году в обиход мошеннической схемы, согласно материалам следствия, состояла в привлечении вкладчиков обещаниями 50-процентного годового роста их вложений. Обещания не выполнялись: осуществить их планировалось за счет денег новых вкладчиков, которых не хватало для задуманного.