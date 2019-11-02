Белковский: Памятник Примакову открыли с целью посмертного унижения

Политолог Станислав Белковский объяснил, зачем к 90-летию покойного политика Евгения Примакова понадобилось с участием президента Владимира Путина открывать памятник. По мнению эксперта, в этом акте содержалась длящаяся посмертная месть человеку, который в конце 1990-х годов имел гораздо больший рейтинг и авторитет, нежели Путин, и всерьез рассматривался как будущий глава государства.

"Нужно было подчеркнуть, и это было унижением, что Примаков не был соперником Путина в борьбе за пост президента, потому что он был министром иностранных дел и больше никто - "суди, мой друг, не выше сапога". Напомню, что на последний день рождения Примакова Путин подарил ему примус. Это было тоже актом унижения, просто Евгений Максимович был системный человек и поэтому не возражал", - высказался Белковский в эфире телеканала RTVi.

Еще одной причиной установки памятника, по его словам, послужило тяготение Путина к различного рода ритуалам, и некоторые из них он использует в качестве утонченного издевательства.

При президенте Борисе Ельцине Примаков занимал должности министра иностранных дел и впоследствии премьер-министра. В 1999-2000 годах команда Путина (партия "Единство") и команда Примакова ("Наш дом Россия"), вторым человеком в которой был тогдашний московский мэр Юрий Лужков, открыто конкурировали между собой как две главных политические силы в стране. Примакову удалось, проиграв, сохраниться на важных должностях и не стать политическим маргиналом.