Дацик попытался сорвать встречу Шлосберга с петербуржцами

Бывший боец MMA и гражданский активист ультраправых взглядов Вячеслав Дацик явился на выездную встречу представителей псковского отделения "Яблока" с петербуржцами с целью сорвать ее и устроить скандал, сообщил Telegram-канал "Протестный Петербург".

Завладев микрофоном, Дацик выкрикивал в адрес члена политсовета партии Льва Шлосберга обвинения в педофилии, "пропаганде педерастии", угрожал, обращаясь к оппоненту на "ты", ссылкой в некий ГУЛАГ, а также разбрасывал яблоки по аудитории.

Организаторы встречи, утомившись от хамства и вынужденного несоблюдения регламента, вызвали полицию.