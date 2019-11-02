"Коммунисты России" недовольны псковским депутатом Михайловой, ставшей фигурантом уголовного дела

Депутат псковского областного Заксобрания Ульяна Михайлова, руководящая также региональным профсоюзом и являющаяся фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях, стала мишенью для критики местного отделения партии "Коммунисты России".

"С её стороны заметно давление на следствие путём громких заявлений в СМИ, что создаёт негативный образ органов правопорядка, одновременно осуществляется попытка обелить себя в глазах окружающих. К тому же идёт информирование со стороны фигурантки о следственных действиях, что по крайней мере не этично", - говорится в заявлении Вячеслава Евдокименко, представляющего партию в субъекте Федерации.

Его однопартийцы считают преследование единоросса Михайловой справедливым.

Михайловой вменяют начисление необоснованных премий своему мужу, руководящему подведомственным ей санаторием, в размере 7 млн рублей. Депутат, в свою очередь, говорит о том, что причина возбуждения дела может корениться в ее конфликте с региональной администрацией.