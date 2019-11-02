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15:04

"Коммунисты России" недовольны псковским депутатом Михайловой, ставшей фигурантом уголовного дела

фото ЗакС политика "Коммунисты России" недовольны псковским депутатом Михайловой, ставшей фигурантом уголовного дела

Депутат псковского областного Заксобрания Ульяна Михайлова, руководящая также региональным профсоюзом и являющаяся фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях, стала мишенью для критики местного отделения партии "Коммунисты России".

"С её стороны заметно давление на следствие путём громких заявлений в СМИ, что создаёт негативный образ органов правопорядка, одновременно осуществляется попытка обелить себя в глазах окружающих. К тому же идёт информирование со стороны фигурантки о следственных действиях, что по крайней мере не этично", - говорится в заявлении Вячеслава Евдокименко, представляющего партию в субъекте Федерации.

Его однопартийцы считают преследование единоросса Михайловой справедливым.

Михайловой вменяют начисление необоснованных премий своему мужу, руководящему подведомственным ей санаторием, в размере 7 млн рублей. Депутат, в свою очередь, говорит о том, что причина возбуждения дела может корениться в ее конфликте с региональной администрацией.

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