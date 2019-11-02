Очередной уик-энд ознаменовался пикетами у Гостиного двора

Петербуржцы в очередной раз за нынешнюю осень вышли к зданию Гостиного двора напомнить или проинформировать прохожих о наличии в стране политических заключенных.

Как и неделю назад, плакаты одиночных пикетчиков были посвящены фигурантам так называемых московского и ростовского дел. На них также современное правосудие уподоблялось правосудию времен 1930-х годов.

"Я хочу, чтобы наш народ понял одну простую вещь. Власть нас постоянно пугает „страшными“ словами, задавая риторический вопрос «вы хотите, как в 90-х?». Но тогда все равно была доля свободы, а сейчас ее просто нет, она исчезла с лица современной России. Поэтому, если вы боялись 90-х, то по факту получаете сегодня 37-й год", - объяснила свое нахождение у Гостиного двора в разговоре с "МБХ Медиа" гражданский активист Светлана Ковалец.

За участие в мирных уличных протестах летом 2019 года москвичи и ростовцы получили реальные сроки заключения, часть столичных активистов ожидает приговора.

Фотографии: "МБХ Медиа"

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