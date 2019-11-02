В Ленобласти помянули жертв авиакатастрофы над Синаем

На четвертую годовщину крушения российского самолета над Синайским полуостровом вспомнить о трагедии и помянуть жертв вышли жители Ленинградской области. Народный митинг посетил губернатор Александр Дрозденко.

"Это абсолютно правильный, мирный человеческий протест против террора. Против тех нелюдей, которые, пытаясь запугать нас, убивают ни в чем неповинных людей. Но бог — в правде. Эти люди наказываются и будут наказаны. Наша с вами задача — помнить", - приводятся слова Дрозденко на сайте правительства области.

Народный сход совершился на Румболовской горе, где в 2017 году был открыт памятник погибшим.

Авиалайнер Airbus А321 российской авиакомпании "Когалымавиа" разбился над Синайским полуостровом в Египте 31 октября. На борту находились 217 пассажиров, в том числе более 20 детей, и семь членов экипажа, все они погибли. В самолете находились жители 13 регионов России, в том числе 147 петербуржцев.

С самого начала российские власти отрицали возможность теракта, однако вскоре вскрылось то, что они ошиблись в своем отрицании.