Чечня потратит миллион на организацию путешествия для тревел-блогеров

Руководство Чечни выделило 1,1 млн рублей на организацию тура по городам республики для популярных тревел-блогеров и лидеров общественных мнений в интернете. Соответствующий тендер, на который обратило внимание издание "МБХ медиа", опубликован на портале госзакупок.

Путешествовать группа из 50 человек будет на протяжении трех дней. В стоимость контракта включено трехразовое питание и проживание в пятизвездочных отелях.

В первый день блогеров будут возить по Грозному. Они увидят аллею Славы, музей имени Ахмата Кадырова, мечеть "Сердце Чечни" и стадион "Ахмат-Арена". На следующий день запланировано посещение Аргунского ущелья, после путешественников отвезут на озеро Кезеной-Ам и в древний город Хой.

Изначально тендер оценивался в 1,6 млн рублей, однако победитель - Юсупов Руслан Хамидович - предложил меньшую сумму - 1,1 млн рублей. Юсупов является организатором многих мероприятий в республике, только в 2019 году он получил господрядов на сумму 40 млн рублей.