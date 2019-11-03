18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:35

Курские школьницы от скуки разгромили кладбище

фото ЗакС политика Курские школьницы от скуки разгромили кладбище

В городе Щигры, расположенном в Курской области, местные школьницы, очевидно, не имея альтернатив для более достойного времяпрепровождения, разгромили шесть могил на местном кладбище. Впрочем, юных вандалок быстро удалось отследить, так как они похвастались проведенным досугом в соцсетях.

"Личности подозреваемых в совершении вандализма установлены. Несовершеннолетних и родителей вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В рамках проверки установят потерпевших и проведут работу по возмещению ущерба", - ретранслирует РИА "Новости" соответствующее заявление регионального УМВД.

Полиция установила, что девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них - жительницы Щигров, другая обитает в Старом Осколе. Возраста, когда предусматривается уголовная ответственность, достигли две школьницы. Их действиям дадут правовую оценку и поставят на профучет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:54    
Сейчас в России нет коммунистического воспитания молодёжи-подростков-детей, привития им морали и нравственности с детского сада, потому в детсадах дерутся до крови, пацаны бьют девчонок руками и ногами, школьники-подростки убивают и насилуют всех подряд и тд. итп. Ни буржуазная власть, ни РПЦ не смогли и близко заменить советскую модель, систему воспитания подрастающего поколения! Безнравственную деградацию российской молодёжи, похоже, уже не остановить, к сожалению...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
13:35 Курские школьницы от скуки разгромили кладбище   1

12:40 "Кажется, это какая-то шутка": "Советское шампанское" выпустят с датированной 1937 годом этикеткой   3

12:07 Чечня потратит миллион на организацию путешествия для тревел-блогеров

11:16 Героиня секс-скандала Настя Рыбка собирается стать политиком

10:32 В Москве убили главу центра "Э" по Ингушетии: СМИ пишут, что дело носит заказной характер   2

2 ноября, 18:02 В Ленобласти сотрудника ГИБДД за полученную взятку отправили в СИЗО

2 ноября, 16:30 В Ленобласти помянули жертв авиакатастрофы над Синаем

2 ноября, 15:53 Очередной уик-энд ознаменовался пикетами у Гостиного двора   6

2 ноября, 15:04 "Коммунисты России" недовольны псковским депутатом Михайловой, ставшей фигурантом уголовного дела

2 ноября, 14:25 Дацик попытался сорвать встречу Шлосберга с петербуржцами   1

2 ноября, 13:57 Милонов в Хельсинки налаживает российско-финские отношения   2

2 ноября, 13:20 Белковский: Памятник Примакову открыли с целью посмертного унижения   5

2 ноября, 12:36 Активисты Центрального района жалуются на чрезмерные неудобства для маломобильных граждан

2 ноября, 11:54 В Петербурге осудили на реальные сроки создателей финансовой пирамиды

2 ноября, 11:13 Пархоменко: В Африке Путин позволяет своим силовикам заработать   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru