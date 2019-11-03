Baza назвала мотив убийства руководителя центра "Э" Ингушетии

Заказное убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева могло быть совершено представителями религиозной секты, информирует Baza.

По сведениям издания, лидер баталхаджинцев (региональное религиозное объединение, "специализирующееся" на продаже наркотиков и оружия) Ибрагим Белхороев пытался уговорить Эльджаркиева на покровительство, однако он ответил отказом. Экс-руководитель ингушского центра "Э" Тимур Хамхоев имел преступный сговор с баталхаджинцам, в связи с этим Белхороев и пробовал договориться с новым начальником. В декабре 2018 года Белхороева был убит. Его родственники обвинили в этом Эльджаркиева.

В начале года на "эшника" уже покушались: в январе его авто расстреляли из автоматов. Ранеными оказались трое его охранников, один позже умер. После этого Эльджаркиев стал ездить на бронированном внедорожнике.

Эльджаркиева расстреляли вместе с родным братом в Москве накануне, 2 ноября.