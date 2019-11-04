18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:27

Песков о кулаке Путина: Чудесно сформулированная рекомендация

фото ЗакС политика Песков о кулаке Путина: Чудесно сформулированная рекомендация

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал кулак, показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске, «чудесно сформулированной рекомендацией», передает РИА «Новости».

Так Песков прокомментировал реакцию Путина на просьбу выделить деньги для строительства велодорожки. В четверг, 31 октября, во время неформального общения директор калининградского парка «Куршская коса» сообщил, что планирует построить велодорожку протяженностью 41 км. Президент переадресовал этот вопрос губернатору Калининградской области Антону Алиханову, тот заметил, что парк – национальный.

Директор парка сообщил, что стоимость велодорожки оценивается в 451 млн рублей. Президент в ответ в шутку показал ему кулак. Путин объяснил, что многие просьбы начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:27 Песков о кулаке Путина: Чудесно сформулированная рекомендация

13:33 Житель Оренбуржья подал рекордный иск на 100 трлн рублей

12:25 Михаил Светов покинул федеральный комитет Либертарианской партии   2

11:17 Прокуратура не выявила нарушений в деятельности столичного единоросса Метельского

10:28 Медведев поздравил россиян с Днем народного единства   2

3 ноября, 18:00 Baza назвала мотив убийства руководителя центра "Э" Ингушетии   5

3 ноября, 17:02 На Невском "яблочник" выступил против "диктатуры Путина", поддержав фигурантов "московского дела"   6

3 ноября, 16:16 "Настоящий вандализм": Варламова разгневал "ремонт" Петропавловской крепости   6

3 ноября, 15:10 Журналист Аркадий Бабченко распрощался с Украиной   6

3 ноября, 14:30 В Котласе полиция искала запрещенную литературу в машине защитниц Шиеса

3 ноября, 13:35 Курские школьницы от скуки разгромили кладбище   9

3 ноября, 12:40 "Кажется, это какая-то шутка": "Советское шампанское" выпустят с датированной 1937 годом этикеткой   7

3 ноября, 12:07 Чечня потратит миллион на организацию путешествия для тревел-блогеров

3 ноября, 11:16 Героиня секс-скандала Настя Рыбка собирается стать политиком   3

3 ноября, 10:32 В Москве убили главу центра "Э" по Ингушетии: СМИ пишут, что дело носит заказной характер   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru