Песков о кулаке Путина: Чудесно сформулированная рекомендация

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал кулак, показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске, «чудесно сформулированной рекомендацией», передает РИА «Новости».

Так Песков прокомментировал реакцию Путина на просьбу выделить деньги для строительства велодорожки. В четверг, 31 октября, во время неформального общения директор калининградского парка «Куршская коса» сообщил, что планирует построить велодорожку протяженностью 41 км. Президент переадресовал этот вопрос губернатору Калининградской области Антону Алиханову, тот заметил, что парк – национальный.

Директор парка сообщил, что стоимость велодорожки оценивается в 451 млн рублей. Президент в ответ в шутку показал ему кулак. Путин объяснил, что многие просьбы начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими.