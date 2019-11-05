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9:25

Указом президента своих постов лишились 11 генералов МВД, СКР и МЧС

фото ЗакС политика Указом президента своих постов лишились 11 генералов МВД, СКР и МЧС

Владимир Путин упразднил в должности одного генерала Следственного комитета, шестерых генералов МЧС и четверых генералов Министерства внутренних дел. Соответствующий указ доступен на портале правовой информации.

В частности, своего поста лишился генерал-майор полиции, первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников, на данный момент пребывающий в СИЗО по делу о мошенничестве.

Кроме того, в список попал и глава четвертого следственного управления ГСУ СКР, генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев, отстраненный от своих обязанностей еще в 2017 году. Он, среди прочих, занимался делом ЮКОСа, расследовал трагедию в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми, изучал обстоятельства аварии, в которой погибли десять детей-спортсменов.

Также в числе уволенных числятся высокопоставленные чиновники центрального аппарата МЧС и управлений по республике Крым, Кировской области и Москве, крупные сотрудники МВД и глава УМВД по Тюменской области, генерал-майор полиции Юрий Алтынов и министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике.

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