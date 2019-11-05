Ярославский судья лишился своего поста за критику генпрокурора Чайки

В Ярославле уволили судью Красноперекопского районного суда Андрея Курапина: он слишком негативно отзывался о действующем генеральном прокуроре Юрии Чайке, информирует "Коммерсант".

Во время процесса по делу о получении взяток директором "Яргорэлектротранса" Ильхамом Худиевем Курапин решил удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемого и рассмотреть дело в особом порядке, а именно без изучения доказательств и вызова на допрос свидетелей. Это решение не удовлетворило прокурора. В ответ на жалобу гособвинителя Курапин вынес частное постановление в адрес Чайки, потребовав "прекратить порочную и бессмысленную практику беспричинного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных дел".

Отмечается, что Курапин был упразднен в должности еще в январе текущего года, однако через месяц его восстановили ввиду дефицита кадров. 22 октября - после скандального процесса - его уволили окончательно.