Около 70% регоператоров по вывозу мусора имеют долги перед государством

Порядка 65-70% региональных операторов задолжали государству оплату за вывоз мусора; со стороны населения задолженность базируется на отметке 20-35%, известил в беседе с РБК генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев.

В качестве меры по решению назревшей проблемы он предложил ужесточить ответственность компаний и проработать "иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров", так как "бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами".

Еще одна предложенная Буцаевым мера - автоматическое присоединение юридических лиц к договорам для того, чтобы региональные операторы по обращению с отходами "не бегали за каждой компанией и не просили ее подписать договор". Таким образом Буцаев рассчитывает увеличить собираемость платежей за вывоз мусора до 90%.